Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

HACHENBURG – Fachoberschule „Hachenburger Löwe“ – Bewerbertraining mit der Nassauischen Sparkasse

Die elften Klassen der Fachoberschule hatten ein Bewerbertraining. An diesem Tag ging es darum, den Schülerinnen und Schülern alle Fragen rund um das Thema Bewerbung zu beantworten. Die Naspa stellte kurz ihr Unternehmen vor und zeigte Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Betriebes. Zwei Auszubildende der Naspa brachten den Schülerinnen und Schülern ihre eigene Ausbildung näher und beantworteten alle Fragen.

Danach ging es zum praktischen Teil. Die Schülerinnen und Schüler machten einen klassischen Einstellungstest, der in vielen Betrieben gemacht wird. Insgesamt war es ein sehr interessanter Tag, an dem beide elften Klassen viele neue Eindrücke und gute Erfahrungen sammeln konnten. Es war eine hilfreiche Übung, deren Erkenntnisse man im Leben noch oft anwenden kann.

Die Schülerinnen und Schüler der 11G und 11W bedanken sich für den lehrreichen Tag.

Plätze frei – fertig – los!

FOS–Fachrichtung Gesundheit oder Wirtschaft/Verwaltung – Lust auf eine praxisnahe und digitale Schulform? Dann komm zu uns an die FOS! Bei uns hast du in der 11. Klasse 3 Tage Praktikum und schnupperst in den Arbeitsalltag. In der Schule arbeiten viele unserer Schüler mit iPad oder Laptop und jede Klasse ist mit WLAN und Smartboard ausgestattet.

Bewirb dich noch heute! Alles wichtige zu den Anmeldeformularen findest du auf unserer Homepage: www.realschule-hachenburg.de oder melde dich telefonisch im Sekretariat für weitere Infos (02662/1790).