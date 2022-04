Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

NEUWIED – Magnolien und Japanische Kirschen lassen die Stadt erblühen – Wunderschöne Blüten zieren Straßen und Gärten

Nicht nur in Bonn hinterlassen ganze Straßenreihen voller hell- bis dunkelrot blühender Zierkirschen einen wunderschönen Anblick. Auch im Neuwieder Sonnenland bildet derzeit eine Straße das Zentrum eines phantastischen Anblicks, der sowohl die Anwohner als auch die naturliebenden Spaziergänger über die Maßen entzückt. Die japanische Zierkirsche ist in Japan, Korea und in etlichen chinesischen Provinzen heimisch. Dabei wird die „Japanische Kirsche“ nicht zuletzt wegen ihrer phantastischen Blüte und deren vollkommenen Schönheit entsprechend gefeiert. In den entsprechenden Beschreibungen wird darauf hingewiesen, dass die Japaner im Frühling ihr Kirschblüenfest in gebührender Weise begehen. Überall im Land treffen sich Alt und Jung unter den großen Bäumen, um die Kirschblüte zu bewundern. Neben den etwa 400 Kirscharten und -sorten gehören auch Mandelbäumchen und Zierformen der Aprikosen, Pflaumen und Pfirsiche zur Gattung hinzu, wobei gerne zu deren Ehren fröhliche Straßenfeste gefeiert werden. In „normalen“ Zeiten feiern die Anwohner der besagten Neuwieder Straße gerne ein beliebtes Nachbarschaftsfest, das jedoch während der so genannten Corona-Pandemie auch in diesem Jahr leider nicht stattfindet, was die Anwohner natürlich sehr bedauern. Trotz alledem freuen sie sich natürlich ebenso über die Blütenpracht wie all die vielen Besucher-innen, die sich in jedem Fall ab der kommenden Woche an der dann vollen Blütenpracht im Sonnenland erfreuen können.

Während die Kirschblüten gerade beginnen sich zu entfalten, neigt sich die Blüte der Magnolien dem Ende entgegen. Die Magnolie in ihren vielfältigen Formen (man zählt bis zu 200, die alle aus Ostasien oder Amerka stammen), wurde nach dem französischen Bontainker Pierre Magnol benannt. Aber nur einige Arten sind beliebte Ziergehölze, die auf ihrem kunstvollen Geäst einen herrlichen Anblick bieten. Im Internet ist nachzulesen, dass Magnolien-Arten Sträucher oder Bäume sind, die sommer- oder immergrün sind. „Die Laubblätter sind „wechselständig“ angeordnet, manchmal an dem Ende der Zweige gehäuft. Die Blüten sitzen endständig an den Zweigen, seltener auch an Kurztrieben. Sie blühen bereits früh im Frühjahr, was die Pflanzen als Ziergehölze besonders attraktiv macht. Pro Blüte gibt es viele Blütenhüllblätter, viele Staubblätter und viele Fruchtblätter, die den jeweiligen Baum (mit etlichen „Früchtchen“) schon im beginnenden Frühling so besonders attraktiv erscheinen lassen“, so heißt es in den einschlägigen botanischen Lexika, wobei diese prächtigen Baumgewächse mit ihren kunstvoll-farbenfrohen Blüten die Betrachter-innen bis vor wenigen Tagen erfreut haben und von denen derzeit Abschied genommen werden muss. (jüg) Fotos: Jürgen Grab