Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

MAINZ – Abgeordneter Michael Wäschenbach lädt zur Besucherfahrt in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz ein

Nach der zuletzt wegen der Corona-Pandemie abgesagten Besucherfahrt in den Landtag nach Mainz, kann diese nun endlich am 28. April 2022 nachgeholt werden. Auf dem Programm stehen neben Freizeit in der Mainzer Innenstadt, ein gemeinsames Mittagessen im Landtagsrestaurant, ein Gespräch mit dem heimischen Politiker und eine Führung durch das sanierte Deutschhaus und den Plenarsaal. Für diese Informationsfahrt sind noch einige Plätze frei. Anmeldung und weitere Details erhalten Sie im Wahlkreisbüro Michael Wäschenbach unter der Telefonnummer 02741 / 9365400 oder E-Mail: info@michael-waeschenbach.de.