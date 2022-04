Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

MICHELBACH – Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1958

Wiederum hat sich die Jahreshauptversammlung auch in diesem Jahr um ein paar Monate verschoben. Frank Becker, der 1. Vorsitzende, begrüßte 22 Mitglieder und die Kaiserin Monika Woelki. Zu Beginn der Versammlung wurde die Totenehrung abgehalten und die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, Übungs- und Abteilungsleitern sowie Mitgliedern und Sponsoren, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt haben. Die Tagespunkte wurden von Becker ordnungsgemäß abgehandelt. Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Leider ist durch die Pandemie erneut das Vereinsleben so gut wie zum Stillstand gekommen. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. Es ist einiges geplant.

Die Gymnastikgruppe hat jetzt im April auch wieder ihre Tätigkeit aufgenommen. Der Trainingsbetrieb war mit Einschränkungen teilweise möglich. Der Bericht der Rechnungsführung erwies sich als positiv. Der Mitgliedsbeitrag bleibt weiterhin gleich. Die Kassenprüfung wurde von Prüfern als ordnungsgemäß abgehandelt und der Vorstand entlastet. Bei den anstehenden Wahlen, die vom Wahlleiter Frank Becker durchgeführt wurden, wurde der 2. Vorsitzende Chris Kraemer, wiedergewählt. Ebenso die Kassiererin Wilma Schleiden, die Schriftführerin Birgit Schreiner und der stellvertretende Sportleiter Lucas Andrees. Der stellvertretende Kassierer Dirk Salterberg wurde zunächst für ein Jahr gewählt.

Der Sportleiter berichtete, dass die Wettkämpfe und das Training ab Mitte Juli wieder begonnen hatten, dass aber auch ab September alles wieder eingestellt wurde. Mitgeteilt wurden die gesellschaftlichen Termine für das kommende Jahr, bei denen nochmals um rege Beteiligung geworben wurde. Der 1. Termin ist das Ostereierschiessen am Ostersamstag. Ein weiterer Termin ist das Schützenfest vom 26. bis 29. Mai 2022, erstmalig im Schützenhaus in Michelbach. Ebenso wurde darum geworben, den öffentlichen Vorstandsitzungen beizuwohnen, um eine Vielzahl von Ideen zu hören und umzusetzen.

Die Verdienstnadel in Bronze erhielt in diesem Jahr Laura Nöllgen, Inge Behr, Franzi Kraemer, Tim Janotta, Patrik Krug und Florian Durkowitzer. Guido Schleiden bekam die Ehrennadel in Gold. (bis) Fotos: SV Michelbach