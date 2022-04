Veröffentlicht am 11. April 2022 von wwa

REGION – Die 5. Westerwälder Holztage 2022: Endlich wieder live! – Unternehmen und Institutionen der Branche präsentieren sich. – Jetzt Aussteller werden!

Endlich ist es wieder soweit und alle freuen sich darauf: Die 5. Westerwälder Holztage vom 09. bis 11. September 2022 finden wieder live statt. Veranstaltungsort ist das großzügige Gelände der Firma van Roje in Oberhonnefeld-Gierend, den führenden Holzwerken in Rheinland-Pfalz. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange, denn geplant ist ein großes, abwechslungsreiches Event rund um die Themen der Holz- und Forstwirtschaft des heimischen Westerwaldes. Ein Highlight der Veranstaltung wird die Eröffnung des neuen Brettsperrholzwerks von van Roje sein, die modernste und ressourceneffizienteste europäische Fertigungsanlage für Brettsperrholz. Darüber hinaus legen die Veranstalter einen Schwerpunkt auf die Themen Ausbildung und Mitarbeitergewinnung. Die Veranstaltung ist sehr beliebt bei den Bürgern und bietet den regionalen Branchenunternehmen und -institutionen eine ideale Plattform zur Präsentation, zum Informationsaustausch und zur Netzwerkbildung. Nun können sich interessierte Betriebe als Aussteller anmelden.

Vom 09. bis 11. September bietet sich also für Fachbesucher und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erneut die Möglichkeit, sich umfassend über die facettenreichen Themen „Holz“ und „Forst“ zu informieren. Auftakt der Veranstaltung ist der vom Holzbaucluster Rheinland-Pfalz organisierte Fachbesuchertag „Update Holzbau: Brettsperrholz“ am Freitag. Die Publikumstage finden dann am 10. und 11. September statt. Für alle teilnehmenden Unternehmen und Institutionen eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, denn das Event ist nicht nur eine Leistungsshow, sondern ebenso der richtige Ort für Kundengewinnung und -bindung, sich themengerecht und leistungsstark zu präsentieren, sich fachlich zu vernetzen, neueste Brancheninformationen auszutauschen und sich proaktiv den Themen Mitarbeitergewinnung und Ausbildung zu widmen.

Ausrichter ist die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder, die Kooperationsgemeinschaft der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald. Das Veranstaltungskonzept wird sich an den überaus erfolgreichen Holztagen 2015 orientieren, die mit ca. 25.000 Besuchern zu einem der größten regionalen Live-Events avancierte. „Wir sind dem Unternehmen van Roje sehr dankbar, dass wir erneut mit den Westerwälder Holztagen zu Gast auf dem Betriebsgelände sein dürfen, unter anderem hat die zentrale Lage in der Westerwald-Region und die sehr gute verkehrstechnische Anbindung zu dem großen Erfolg im Jahr 2015 geführt“, bedankt sich Landrat Achim Hallerbach des gastgebenden Kreises Neuwied bei van Roje Geschäftsführer Oliver Mühmel.

Die Planung der Westerwälder Holztage 2022 hat bereits begonnen und Anmeldungen sind bereits eingegangen. Die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder richtet sich aktuell an alle interessierten Betriebe, Dienstleister und Institutionen sich als Aussteller anzumelden. Anmelden können sich interessierte Betriebe als Aussteller unter: www.westerwald-holztage.de/anmeldung

Auch Vereine sind aufgerufen sich aktiv am Rahmenprogramm zu beteiligen.

„Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung und wünschen uns einen bunten Blumenstrauß an Angeboten und Attraktionen rund um den das Thema Holz, den Schatz des Westerwaldes,“ so Sandra Köster Vorständin von Wir Westerwälder.

Ansprechpartner bei Wir Westerwälder: Sandra Köster / Myriam Hatzmann, Königsberger Straße 40, 56269 Dierdorf, Tel.: 02689 / 959 29 -40, E-Mail: info@wir-westerwaelder.de

Foto: Die Planungen der Westerwälder Holztage 2022 laufen auf Hochtouren (v.l.): Mona Müller, Head Marketing GmbH; Anja Hoffmann, WFG Kreis Neuwied; Sandra Köster, Vorstand Wir Westerwälder;

Bernd Hermann, Head Marketing GmbH; Gabi Schäfer, Kreis NR; Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister Rengsdorf-Waldbreitbach; Beate Bolling, WFG Westerwaldkreis; Birgit Haas, Ortsvorsteherin Straßenhaus; Florian Schwan, Leiter der Polizeiinspektion Straßenhaus; Achim Braasch, Ortsbürgermeister Oberraden; Kristina Janke-Bruch, van Roje; Oliver Mühmel, van Roje; Peter Menges, Obermeister der Zimmerer-Innung; Uwe Hoffmann, Forstamt Dierdorf; Hans-Jörg Pohlmeyer, Holzcluster Rheinland-Pfalz