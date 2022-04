Veröffentlicht am 11. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Studium im Ausland auch ohne NC: Landkreis Altenkirchen vergibt zwei Stipendien

Der Landkreis Altenkirchen vergibt in Zusammenarbeit mit der MediStart GmbH & Co. KG aus Hamburg zum Wintersemester 2022/23 zwei Stipendien für das Studium der Humanmedizin, wahlweise an der Universität Rijeka (Kroatien) oder Vilnius (Litauen). Bewerbungsschluss ist der 8. Mai.

Das Stipendienprogramm richtet sich an Studienanfänger und findet wahlweise in Rijeka oder in Vilnius statt, es wird in englischer Sprache abgehalten und für maximal zwölf Semester gefördert. Der Landkreis Altenkirchen trägt für die Stipendiaten die Zulassungskosten und die Semestergebühren. Unterhalts- sowie Reisekosten sind von den Studenten selbst aufzubringen. Die Details über die Höhe der Leistungen, die Verpflichtungen des Stipendiaten sowie der sonstigen Regelungen werden über einen Stipendienvertrag geregelt.

Antragsberechtigt sind Abiturientinnen und Abiturienten, die ein Studium der Humanmedizin aufnehmen möchten und sich verpflichten, im Anschluss an ihre Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner für mindestens zehn Jahre im Landkreis Altenkirchen tätig zu werden. Die Facharztweiterbildung muss nicht im Landkreis Altenkirchen erfolgen. Gerne hilft die Kreisverwaltung aber auch hier bei der Suche nach der passenden Weiterbildungsstelle.

Zugangsvoraussetzung für das Auslandsstudium sind die Allgemeine Hochschulreife sowie eine erfolgreiche Teilnahme an der Aufnahmeprüfung „MediTest-EU“, welcher aus einem schriftlichen Teil mit Schwerpunkt Biologie, Chemie und Allgemeinwissen und einem Motivations- und Eignungsinterview besteht. Die Teilnahme an diesem Test wird durch den Landkreis Altenkirchen in Zusammenarbeit mit MediStart organisiert.

Ansprechpartnerin für Rückfragen und die Einreichung der Bewerbungsunterlagen ist Jennifer Siebert (Telefon 02681-81 2089). Weitere Details sowie alle Informationen zu den beiden Hochschulorten finden potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auch auf der Webseite von MediStart (https://medistart.de/). Interessenten können sich bis zum 8. Mai bewerben (E-Mail: jennifer.siebert@kreis-ak.de). Hierbei sind einzureichen:

● Formloses Bewerbungsschreibe

● Lebenslauf

● Kopie des Personalausweises

● Kopie des Zeugnisses über die Allgemeine Hochschulreife

Nach Sichtung und positiver Bewertung der Bewerbungsunterlagen erhalten die Bewerber eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.