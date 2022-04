Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Wege aus der Scham“ – Seminar für Angehörige von Suchtkranken im Haus Felsenkeller am Freitag, 29. April.

Am Freitag, 29. April, von 14 bis 18 Uhr findet ein Seminar für Angehörige von Suchtkranken im Haus Felsenkeller statt. In diesem Seminar setzen Referent und Teilnehmende sich mit der Entstehung und dem Sinn von Schamgefühlen auseinander und lernen Wege kennen, sich aus dieser Scham zu befreien. Viele Angehörige von Suchtkranken erleben in den Beziehungen mit einem suchtkranken Menschen eine Vielzahl von Belastungen. Lügen, Auseinandersetzungen, soziale Isolation sind nur ein kleiner Teil davon. All diese Belastungen können auch bei den Angehörigen zum Verlust der eigenen seelischen und körperlichen Gesundheit führen. Das eigene Selbstwertgefühl kann sinken und starke Schamgefühle können entstehen. Diese Schamgefühle verhindern oft, dass Angehörige sich Hilfe suchen und mit anderen Menschen über ihre Erfahrungen sprechen. Daran wollen wir in diesem Seminar arbeiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.