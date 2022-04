Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seminar zu stressfreier Kommunikation startet am Donnerstag, 5. Mai im Haus Felsenkeller.

In der Auftaktveranstaltung – einem lebendigen Vortrag über stressfreie Kommunikation unter dem Motto „Wissenschaft trifft Kunst“ – konnte man bereits erfahren, um was es in diesem Seminar gehen wird. Doch auch alle, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten, sind herzlich dazu eingeladen sich in dem Seminar eingehender mit den Themen Sprache und Kommunikation zu befassen. An fünf Donnerstagen, jeweils von 18:30 bis 20 Uhr, wird sich mit innerer sowie äußerer Kommunikation befasst. Unter dem Motto „so wie du mit dir selbst sprichst, so wirst du auch mit anderen sprechen“, lädt Referent und Schauspieler Manfred Kessler zur Selbstreflexion ein. Ziel des Seminars ist es, sich der eigenen Ausdrucksweise und Wirkung bewusster zu werden und mithilfe theatralischer Elemente aus dem Hamsterrad der eigenen Gedanken auszusteigen. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.