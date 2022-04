Veröffentlicht am 11. April 2022 von wwa

BURGLAHR – Besuch des Staatssekretärs Dr. Erwin Manz am Heinrichshof in Burglahr

Landwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Region. Mehr denn je scheint regionale Versorgung notwendig zu werden, wie der Krieg in der Ukraine aufzeigt. Deshalb lädt der Ortsverband der Grünen den Staatssekretär Dr. Erwin Manz und weitere Interessierte zum Heinrichshof in Burglahr ein, um über eine Landwirtschaft der Zukunft zu sprechen.

Die Hofkäserei am Heinrichshof steht dabei im Mittelpunkt des Besuchs des Staatssekretärs aus dem Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch, 13. April 2022 um 15.30 Uhr sind unter dem Motto „Politik mit Kids“ Menschen willkommen, die ihr politisches Engagement mit Kinderbetreuung unter einen Hut bringen möchten und Interesse an der Verarbeitung von Käse aus der Region haben. Kinder können auf dem Hof ausgelassen spielen, Kettcars und verschiedene Fahrzeuge warten darauf, mit Kindern über den Hof zu sausen.

Um 16 Uhr startet die Führung durch die Käserei mit Herrn Dr. Manz und bis zu 25 Gästen. Neben Vorstandsmitgliedern des Ortsverbandes und der VG-Fraktion werden auch überregionale Vertreter der Bündnis 90 / Die Grünen teilnehmen, wie der Landesvorsitzende Paul Bunjes und die Bundestagsabgeordnete Tabea Rössner.

„Der Heinrichshof in Burglahr zeigt stellvertretend für viele engagierte, bäuerliche Betriebe in der Region auf, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen könnte“, betont Ulli Gondorf, Sprecher des Ortsverbandes Altenkirchen-Flammersfeld und Mit-Veranstalter. Nach der Führung wird ein kleiner regionaler Imbiss gereicht. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten: ov-akff@gruene-ak.de Oder ulli@gondorf.de