VG KIRCHEN – Verkürzte Öffnungszeiten des Bürgerbüros der VG Kirchen und der KFZ-Zulassungsstelle am Gründonnerstag

Das Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) bleibt am Gründonnerstag, 14. April 2022 ab 16.00 Uhr geschlossen. Die Verbandsgemeindeverwaltung weist noch einmal darauf hin, dass aufgrund des infektionsbedingten Personalengpasses die KFZ-Zulassungsstelle in Kirchen am Gründonnerstag nur von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet hat. Von Montag, 11. bis Mittwoch, 13. April 2022 ist die Zulassungsstelle nur von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.