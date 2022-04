Veröffentlicht am 11. April 2022 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfallflucht in der Steimeler Straße 4 in Puderbach

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag, 08. bis 09. April 2022, zwischen 12:00 und 12:00 Uhr, kollidierte ein unbekannter PKW mit einer Hauswand in der Steimeler Straße 4 in Puderbach, der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Unfall in der Nacht ereignete. An der Unfallstelle konnten von der Polizei Fahrzeugteile gefunden werden, die auf einen BMW, möglicherweise 3er Baureihe, in der Farbe graugrün metallic hindeuten. Das flüchtende Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei