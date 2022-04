Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Wegen Karfreitag: Wochenmarkt bereits am Donnerstag

Freitag ist Wochenmarkttag in der Neuwieder City -­ allerdings nicht an Karfreitag, 15. April. Wegen des Feiertags öffnen die Händler ihre Stände bereits am Donnerstag, 14. April, zu gewohnter Stunde auf dem Luisenplatz.