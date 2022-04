Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Doppelte Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei in Altenkirchen wurde am Samstagmorgen, 09. April 2022, gegen 00:42 Uhr über ein Fahrzeug informiert, das in auffälliger Fahrweise geführt wurde. Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab eine zu erwartende Blutalkoholkonzentration von 1,31 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihm wurde erörtert, dass er sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben wird und er ab sofort kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf. Dies hat er offensichtlich nicht ernst genommen.

Gegen 02:49 Uhr fiel das Fahrzeug einer weiteren Funkstreifenwagenbesatzung aufgrund seiner Fahrweise auf. Fahrzeugführer war erneut der 32 Jahre alte Mann. Dem Fahrer wurde abermals eine Blutprobe entnommen, die Sicherstellung des Führerscheines entfiel in diesem Fall, da der Führerschein bereits in polizeilicher Verwahrung war. Zur Verhinderung weiterer Fahrten erfolgte die Sicherstellung des Pkw. Nun wird sich der Fahrer nochmals wegen Trunkenheit im Verkehr und zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Quelle: Polizei