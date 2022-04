Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

WALLMENROTH – Bolivianischer Abend in Wallmenroth – Die Wallmenrotherin Eva Härtling berichtet auf Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach über ihre Eindrücke aus dem südamerikanischen Land.

Am Dienstag, 12. April 2022, ab 18.30 Uhr findet in die Unterkirche in Wallmenroth ein bolivianischer Abend statt. Die Veranstaltung, die ursprünglich für den 25. November 2021 geplant war, musste aufgrund von Corona verschoben werden. Umso mehr freut sich der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, dass nunmehr die Wallmenrotherin Eva Härtling, die eineinhalb Jahre in Bolivien gearbeitet und gelebt hat, ihre Eindrücke von den Gegebenheiten im südamerikanischen Land schildern wird, wobei insbesondere Menschen, mit denen sie während ihrer Aufenthalte in Kontakt war, sowie deren Kultur und Werte im Mittelpunkt stehen werden. „Ich bin sehr froh, dass wir für diesen Abend Eva Härtling gewinnen konnten, die selbst eine Zeit lang in Bolivien gelebt hat und die uns anhand von anschaulichem Bildmaterial die Menschen und deren Lebensweise in diesem südamerikanischen Land, das eine Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz hat, näherbringen wird“, so Wäschenbach, der sich schon seit seiner Pfadfinderzeit, in der er selbst in der Bolivienhilfe aktiv war, für die Menschen des Landes einsetzt. „Angesichts der derzeitigen Lage in der Ukraine, die unser aller Bestürzung und Mitgefühl für die Leiden der Bevölkerung hervorrufen, treten andere Teile der Welt in unserem Bewusstsein oftmals in den Hintergrund.“, so Wäschenbach abschließend. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.