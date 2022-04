Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Willkommens-Sprachkurse für ukrainische Kriegsflüchtlinge – Volkshochschule der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erweitert Kursangebot

Die andauernden Kriegshandlungen in der Ukraine zwingen viele Menschen, ihr Land zu verlassen und Schutz in den Nachbarstaaten zu suchen. Auch in Deutschland kommen täglich flüchtende Menschen an. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben bislang über 520 Geflüchtete Zuflucht gefunden.

Um ihnen die Orientierung in der neuen Umgebung zu erleichtern, bietet die Volkshochschule der Verbandsgemeinde in Flammersfeld ab Montag, 18. April 2022, kostenlose „Willkommens-Sprachkurse“ an. Ziel ist es, den alltäglichen Umgang mit anderen Personen oder Behörden zu erleichtern. Dementsprechend steht bei den Kursen nicht das Erlernen der korrekten Grammatik, sondern kleiner Sätze und Formulierungen für Situationen des Alltags im Vordergrund.

Die Kurse finden immer montags und dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Zunächst erfolgen die Kurse nur online über die Plattform Jitsi Meet. Die Plattform ist auch über das Smartphone nutzbar und bedarf keiner zusätzlichen Registrierung/Anmeldung. Anmeldungen bei Julia Gahlmann, Telefon: 02681 85-196, Email: vhs@vg-ak-ff.de