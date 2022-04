Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Badmintonclub Altenkirchen auf C-Ranglistenturnier

Drei Jugendspieler des Badmintonclub Altenkirchen nahmen am C2-Ranglistenturnier des Badmintonverband-Rheinland in den Disziplinen Einzel und Mixed U19 in Gebhardshain teil. Es war das erste größere Turnier für Alwina Boiko. Im Einzel bestritt sie vier spannende Spiele, hat sich super geschlagen und belegte den neunten Platz. Die schon sehr erfahrende Turnierspielerin Kim Hoffmann spielte sich souverän ins Finale und konnte dieses auch gewinnen und mit dem ersten Platz stolz nach Hause fahren. Robin Krämer zeigte ebenfalls sehr gute und auch knappe Spiele und belegte Platz 6.

Am Nachmittag wurde in der Disziplin Mixed gespielt. Robin und Alwina belegten den siebten Platz. Kim spielte mit dem Betzdorfer Mika Schönborn zusammen. Sie gewannen alle Spiele und auch das Finale konnten sie in zwei Spielsätzen für sich entscheiden. Die jungen, motivierten Badmintonspieler waren mit ihren Leistungen sehr zufrieden. Es war ein Turnier, auf dem reichlich Erfahrung, mit vielen guten und auch sehr knappen Spielen gesammelt werden konnte. (anki) (Vereinsbericht) Foto: BC AK

Foto: (v.l.): Alwina Boiko, Robin Krämer und Kim Hoffmann