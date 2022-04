Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Geschwindigkeitskontrolle in der Linzer Straße in St.-Katharinen

Am Späteren Donnerstagabend, 07. April 2022, führte die Linzer Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Linzer Straße in St.-Katharinen durch. Innerhalb von 30 Minuten wurden insgesamt fünf Verstöße festgestellt, die mit Verwarnungen und Bußgeldverfahren sanktioniert wurden. Der Schnellste war mit seinem Pkw bei erlaubten 50 km/h mit 103 km/h unterwegs. Die 21jährige Fahrerin aus Unkel erwartet neben einem satten Bußgeld auch ein Fahrverbot. Quelle: Polizei