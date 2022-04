Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

ARIENHELLER – Ein Pony zuviel

Nicht schlecht staunte der Besitzer eines Pferdehofes in Arienheller am Donnerstagmorgen, 07. April 2022. Als er nach seinen Tieren schaute, bemerkte er, dass sich ein Haflingerpony zu seinen Tieren im Stall gesellt hatte. Da der 60jährige Landwirt das Pony nicht zuordnen konnte, wendete er sich an die Linzer Polizei.

Die hatte zum Zeitpunkt des Anrufs keine korrespondierende Meldung über ein entlaufenes Pony, so dass zunächst vereinbart wurde, das Tier in der sicheren Obhut des Pferdebesitzers zu lassen.

Gegen Mittag kam dann Licht ins Dunkle. Ein Pferdebesitzer aus der erweiterten Nachbarschaft meldete ein Pony vermisst. Schnell konnte die Polizei die Verbindung zwischen den beiden Pferdefreunden herstellen und das unbekannte Pony seinem Besitzer zuordnen.

Kurios an der Geschichte ist, das Pony wurde vor mehr als 15 Jahren in dem Pferdehof geboren und nach kurzer Zeit an den späteren Besitzer verkauft, wo es auch seit dem lebt. Offensichtlich hatte das Pony das Heimweh ereilt und lief deshalb zu seiner Geburtsstätte nach Hause. Quelle: Polizei