Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Katalysators in der Blähaustraße in Wissen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 06. zum 07. April 2022, kam es in der Blähaustraße in Wissen zu einem Diebstahl eines Katalysators. Der unbekannte Täter schnitt den Katalysator vermutlich mit einer Akku-Flex von einem Kundenfahrzeug der dortigen Autowerkstatt ab. Der Schaden wird derzeit auf 900 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiwache Wissen bzw. jede Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei