Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Verkehrsunfallflucht im Roniger Weg in Linz

Mittwochnachmittag, 06. April 2022, erschien eine Pkw-Fahrerin auf der Linzer Polizeiwache und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Nach Angaben der 19jährigen Frau hatte ein Pkw im Begegnungsverkehr auf dem Roniger Weg den Außenspiegel ihres Fahrzeugs touchiert und beschädigt und fuhr weiter in Richtung Ortsmitte Linz. Die Frau wendete nach der Kollision und fuhr hinter dem verursachenden Pkw her, der Fahrer reagierte aber nicht auf entsprechende Anhaltezeichen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei