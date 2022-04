Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

MICHELBACH – Traditionelles Ostereierschiessen beim Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958

Das Ostereierschiessen der „Adlerschützen“ Michelbach findet am Ostersamstag, am 16. April 2022, ab 14.00 Uhr im Schützenhaus in Michelbach statt. Nach einer Zeit von zwei Jahren können endlich wieder lieb gewordene Dinge stattfinden. Der Verein lädt Einwohner von Michelbach und Umgebung, Freunde und Bekannte herzlich ein die bunten „Trophäen“ mit nachhause zu nehmen.

Auf die Glücksscheiben wird mit einem aufgelegten Luftgewehr geschossen. Pro Scheibe auf Luftgewehrscheiben mit fünf Schuss, wird ein Euro, auf Kleinkaliberscheiben mit fünf Schuss werden Eineurofünfzig erhoben. Für die entsprechend erzielte Treffsumme wird die Anzahl der zu verteilenden Eier gestaffelt.

Kinder und Jugendliche, die nach dem Waffengesetz nicht schießen dürften, ist durch das elektronische Infrarotgewehr die Möglichkeit geschaffen, auch hier die Ostereier als Preis zu ergattern. Die „Adler“ Schützen freuen sich auf einen guten Besuch und wünschen „Gut Schuss“. Natürlich ist für die Verpflegung gesorgt. (bis) Foto: BK Archiv