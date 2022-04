Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Illegale Entsorgung in der Gemarkung Hirz-Maulsbach

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 04. April 2022, über Ablagerung von Fliesenresten, Bord- und Randsteinen sowie pflanzliches Wurzelwerk informiert. Der Abfall wurde illegal entsorgt. Die Ablagerung wurde im Straßengraben eines Wirtschaftsweges, gelegen im Bereich der K 24 in Richtung Kircheib abgeladen. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-