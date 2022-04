Veröffentlicht am 10. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Besuch in der Kreisverwaltung: Bitte weiter mit Maske – Kein Dienstleistungsabend an Gründonnerstag

Mit der 33. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz entfällt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht. Die Kreisverwaltung empfiehlt Besucherinnen und Besuchern in Anlehnung an die aktuelle Verordnung weiterhin, bei Erledigungen in der Kreisverwaltung eine Maske zu tragen. Darüber hinaus weist die Verwaltung darauf hin, dass am Gründonnerstag, 14. April, der Dienstleistungsabend entfällt.