Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

RHEINBROHL – Doppeltes Pech, zwei Pkw beschädigt

Doppeltes Pech hatte ein 61jähriger Pkw-Fahrer aus Neuwied am Mittwochmittag, 06. April 2022, in der Hauptstraße in Rheinbrohl. Zunächst touchierte er mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug und parkte anschließend vor dem beschädigten Fahrzeug ein. Beim Aussteigen vergaß er den Schalthebel des Automatikgetriebes auf P zu stellen, so dass sein Fahrzeug ins Rollen kam, gegen den zuvor beschädigten Pkw stieß und dieses Fahrzeug auf ein dahinter geparktes Fahrzeug schob. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Quelle: Polizei