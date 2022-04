Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

OBERLAHR – Auffinden eines herrenlosen Leichtkraftrades

Eine Zeugin meldete zwei unbekannte, männliche Personen, beide circa 25 Jahre alt, die am Freitag, 01. April 2022. gegen 00:10 Uhr ein auffällig orangefarbiges Kleinkraftrad mit schwarzem Lenker an den Stromkasten am Wiedufer abgestellt hätten. Die beiden Personen seien anschließend mit Taschenlampen in Richtung des Feldes gegangen. Aus ihrem Fenster konnte sie erkennen, dass sie sich in Höhe des aufgefundenen Fahrzeugs aufgehalten haben. Gegen 00:45 Uhr seien beide Personen zurückgekehrt und haben auf dem orangefarbigen Krad die Örtlichkeit fahrend in Richtung Burglahr verlassen.

Wer kann Hinweise zu den beiden Personen, bzw. zu dem auffälligen orangefarbigen Kleinkraftrad geben? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei