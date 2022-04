Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

EMMERZHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 280 unter Alkoholeinfluss

Mittwochnachmittag, 06. April 2022, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 37jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 280 aus Richtung Burbach-Lippe kommend in Richtung Emmerzhausen. Im Verlauf der Strecke geriet das Fahrzeug, infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit des Fahrers, in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 56jähriger Fahrzeugführer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Pkw gegen die Schutzplanke prallte. Der 37jährige erlitt leichte Verletzungen; an beiden Pkw entstand Totalschaden. Der erheblich alkoholisierte Unfallverursacher wurde zur Blutentnahme und Behandlung ins Krankenhaus gebracht und der Führerschein beschlagnahmt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Quelle: Polizei