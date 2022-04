Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

HAHN bei BAD MARIENBERG – Alkoholisierter PKW-Fahrer in Hahn aus dem Verkehr gezogen

Mittwochabend, 06. April 2022, führten Beamte der Polizei Hachenburg in der Hauptstraße in Hahn bei Marienberg eine Standkontrolle durch. Um 22:30 Uhr wurde ein 49jähriger Fahrer eines Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dessen Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach einem Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei