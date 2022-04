Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Schrottsammler begeht in Flammersfeld Metalldiebstahl

Mittwochmittag, 06. April 2022, gegen 14:30 Uhr teilte eine Anwohnerin der Polizei Altenkirchen mit, dass es soeben in Flammersfeld zum Diebstahl von zwei Bautüren gekommen sei, die sich auf einem Baustellenbereich befunden hätten. Täter sei der Fahrer eines gelben Transporters mit ausländischem Kennzeichen. Weitere Informationen hinsichtlich des Fahrzeuges waren zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurde ein Fahrzeug, auf das die zuvor genannte Beschreibung zutraf gesichtet und kontrolliert. In dem Fahrzeug befand sich das entsprechende Diebesgut. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Transporter der als typisches Schrottsammelfahrzeug eingesetzt wird. Der Beschuldigte ist bereits wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Quelle: Polizei