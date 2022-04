Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

KOBLENZ – „Kohldampf“ entbindet nicht von der Quarantänepflicht

Die Beamten der PI Koblenz 1 staunten nicht schlecht, als sie Dienstagabend, 05. April 2022, gegen 23 Uhr einen Pkw auf der B 9 bei Koblenz, Höhe Shell Tankstelle, kontrollieren wollten. Der Fahrer gab an, dass er Corona positiv sei, aber trotzdem Essen bei McDonalds holen wolle. Auf die Burger musste er vorerst verzichten: Er wurde ohne weitere Umwege zurück in die häusliche Isolation beordert. Dem kam der Fahrer nach. Ein entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde an die Stadtverwaltung Koblenz weitergegeben. Quelle: Polizei