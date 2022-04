Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Drogen in der Linzer Straße in St.-Katharinen aufgefunden

Bei einer Personenkontrolle am Dienstagabend, 05. April 2022, in der Linzer Straße in St.-Katharinen, fanden Beamte der Polizeiinspektion in Linz bei einem 25jährigen Mann Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann aus St.-Katharinen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei