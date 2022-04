Veröffentlicht am 6. April 2022 von wwa

HACHENBURG – Der Circus Ronelli gibt Sondervorstellung für Flüchtlinge in Hachenburg.

Der kleine Familiencircus Ronelli gibt sich erneut die Ehre in Hachenburg und hat sich diesmal eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Es gibt nämlich eine Extravorstellung für Flüchtlinge aus der Ukraine – und das ganz kostenlos. In Zusammenarbeit mit der Organisation „Wäller Helfen“ hat sich der Circus entschlossen, den Menschen hier im Westerwald einige schönen Stunden in der Manege zu schenken. Da für diese einzige Vorstellung nur ein bestimmtes Kontingent an Freikarten zur Verfügung steht, sind alle Interessenten gebeten, sich hierfür an „Wäller Helfen“ zu wenden. Unter info@waellerhelfen.de stellt man diese gesonderten Freikarten von Circus Ronelli für Flüchtlinge am Mittwoch, 13. April um 16 Uhr zur Verfügung. Veranstaltungsort ist wie gewohnt der Festplatz in der Hachenburger Altstadt. Dann bekommen alle Besucher einschließlich ihrer Begleitpersonen zusätzlich kostenlos eine Tüte Popcorn und ein Getränk.

Damit es keine Verständigungsprobleme gibt, hat der Wissener Circusfreund Ferdinand Klaas als Mitorganisator zusätzlich eine Dolmetscherin engagiert. Die regulären Vorstellungen beginnen bereits am Donnerstag, 7. April. Bis einschließlich Samstag geht es um 16 Uhr los. Am Sonntag stehen Shows um 11 und 14 Uhr auf dem Programm. Am Ostermontag spielt man lediglich um 14 Uhr. Am Donnerstag und Freitag lädt der Circus zum Familientag, dann zahlen Erwachsene Kinderpreise. Die Sonntagsvorstellung um 14 Uhr ist Kindermitmachtag. Ronelli bietet ein neues Programm mit Artistik, Clownerie und Feuer-Schau. Waghalsige Stuhl- und Handstandakrobatik begeistern ebenso wie akrobatische Übungen am Luftring hoch in der Manege Groß und Klein. Während der Vorstellungen und in den Pausen locken frischgebranntes Popcorn, Lutscher, Leuchtschwerte und natürlich Kaltgetränke aller Art. Außerdem laden die Ronelli-Leute zu einer kleinen Tierschau oder der Fahrt mit einem Kinderkarussell ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis