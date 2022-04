Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen machen Azubis mobil

Mobil sein auf dem Land? Das ist auch im Westerwald nicht immer einfach. Gerade für den Weg zur Arbeit und Berufsschule ist so mancher Auszubildender notgedrungen auf die Eltern oder eine nicht optimal getaktete Busverbindung angewiesen.

80-Prozent-Förderung vom Bund

Gemeinsam den Weg zur Arbeit fahren und dabei auf moderne Elektromobilität zurückgreifen: Diese Idee steht hinter dem Projekt „AzubiMobil“. Das Projekt wird zu 80 Prozent vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert und von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen in Kooperation mit der neuland+ GmbH & Co. KG organisatorisch durchgeführt und begleitet. Mit Projektstart im Herbst 2021 erhielten die drei teilnehmenden Betriebe aus dem Landkreis Altenkirchen für einen Zeitraum von 24 Monaten Elektrofahrzeuge zu vergünstigten Leasingkonditionen. Mit dabei sind die Werit Kunststoffwerke GmbH & Co. KG (Altenkirchen), die Sparkasse Westerwald-Sieg und die Bierbaum & Nöll GmbH & Co. KG (Niederfischbach).

Soziales Engagement ist Bedingung

Die Elektrofahrzeuge werden den Auszubildenden kostenlos zur Verfügung gestellt und können für Fahrten zur Arbeitsstelle, Berufsschule und auch für private Fahrten genutzt werden. Im Gegenzug müssen sich die jungen Menschen für ältere oder sozial benachteiligte Menschen engagieren und somit der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben. „Den teilnehmenden Unternehmen ermöglicht das Projekt Vorteile bei der Gewinnung von Auszubildenden und jungen Fachkräften“, betont Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „Zusätzlich kann ohne große Verpflichtungen Elektromobilität im eigenen Betrieb getestet werden.“ Als weiterer Vorteil wird die Ladesäuleninfrastruktur im Landkreis Altenkirchen verbessert, denn jedes Unternehmen verpflichtet sich im Rahmen des Projekts, eine AC-Ladestation oder Wallbox auf dem Betriebsgelände zu installieren.

Fahrzeuge mit Logos

Die Fahrzeuge sind mit den Logos der Unternehmen und dem der Wirtschaftsförderung versehen. Die Aufbringung der Logos übernahm die Kreativ-Werkstatt Herwick GmbH aus Betzdorf. Weitere Informationen zum Projekt: www.wirtschaftsfoerderung-ak.de/fachkraefte Foto: Wirtschaftsförderung

Foto: Kamen anlässlich der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „AzubiMobil“ zum Fototermin zusammen (v.l.): Michael Bug (Sparkassen-Vorstand), Bärbel Decku (Personalleiterin Sparkasse), Mika Zurheide (Auszubildender Sparkasse), Kilian Kramer (Auszubildender Sparkasse), Fides Ottens (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Timo Bröker (Auszubildender Werit), Landrat Dr. Peter Enders, Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Tilo Stein (Geschäftsführer Werit Deutschland) und Farzan Hassani (Auszubildender Werit).