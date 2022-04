Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

ASBACH – WINDHAGEN – Geschwindigkeitsmessungen in der Reinhard Wirtgen Straße im Wohngebiet Hohn

Dienstagvormittag und Dienstagmittag, 05. April 2022, führten Polizeibeamte der Polizei Straßenhaus in Windhagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften jeweils 50 km/h. Bei der ersten Kontrollstelle für die Dauer von einer Stunde, in der Reinhard Wirtgen Straße im Wohngebiet Hohn ist ein PKW im Verwarngeldbereich gemessen worden.

An der zweiten Kontrollstelle, ebenfalls in der Reinhard Wirtgen Straße, ebenfalls für die Dauer von einer Stunde, sind 12 Fahrzeuge im Verwarngeld- und zwei Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen worden. Die schnellste Messung betrug 69 km/h.

Im Anschluss führten die Beamten in Asbach eine weitere Lasermessung in Höhe der Grundschule in der Altenkirchener Straße auch für die Dauer einer Stunde durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich 30 km/h. Hierbei sind 16 Fahrzeuge im Verwarngeld- und ein PKW im Anzeigenbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des im Anzeigenbereich gemessenen Fahrzeugführers betrug 50 km/h. Quelle: Polizei