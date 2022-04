Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

KASBACH – Kaminbrand in der Bergstraße in Kasbach

Dienstagnachmittag, 05. April 2022, kam es zu einem Kaminbrand an einem Haus in der Bergstraße in Kasbach. Der Brand verlief glimpflich, es entstand weder Sachschaden noch Personenschaden. Vorsorglich rückte die Feuerwehr von Kasbach-Ohlenberg aus. Quelle: Polizei