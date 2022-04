Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

SCHWEICH – Taxifahrer bewahrt 81jährigen Senior vor Betrug

Das besonnene Verhalten eines Taxifahrers hat einen 81jährigen Mann aus Ruwer davor bewahrt, Opfer eines Betrugs zu werden. Der Senior war am Dienstagnachmittag, 05. April 2022, mit dem Taxi unterwegs zu einer Bank in Schweich, um sich dort seine Ersparnisse auszahlen zu lassen. Zuvor hat er einen sogenannten Schockanruf erhalten wo ihm mitgeteilt wurde, dass er mit dem Geld seine Tochter bei der Polizei auslösen müsse. Diese soll in Stuttgart angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben und nun in Haft müssen. Beim Gespräch mit dem Senior erkannte der Taxifahrer die Betrugsmasche und verständigte die Polizei. Quelle: Polizei