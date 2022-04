Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Bad Hönningen

Montagmorgen, 04. April 2022, entwendete ein 60jähriger Mann aus Bad Hönningen Tabakware in einem Supermarkt in Bad Hönningen. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Quelle: Polizei