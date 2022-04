Veröffentlicht am 6. April 2022 von wwa

SAYN – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in der Abteistraße in Sayn

Ein Mann parkte seinen PKW am Samstagabend, 02. April 2022, in der Zeit von 19:30 bis 23:30 Uhr in der Abteistraße vor einem Restaurant. Nach dem er zu seinem PKW zurückkehrte stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite durch jemand Unbekannten zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten diese der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. pibendorf@polizei.rlp.de, Tel.: 02622-9402 0. Quelle: Polizei