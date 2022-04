Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

KIRCHEN – Kirchener Bahnhofstraße in den Osterferien zweimal gesperrt – Ersatzhaltestelle wird eingerichtet – Krankenhaus bleibt erreichbar

In den Osterferien werden Asphaltarbeiten im Bereich des Haupteingangs des DRK Krankenhauses in Kirchen durchgeführt. Dafür muss die Bahnhofstraße im betroffenen Abschnitt zweimal für einige Tage voll gesperrt werden. Der erste Bauabschnitt findet am 13. und 14. April statt. Der zweite Bauabschnitt erfolgt vom 19. bis 22. April. Zwischen den beiden Bauphasen von Karfreitag bis Ostermontag wird die Bahnhofstraße für den Verkehr freigegeben.

Die Bushaltestelle am Kirchener Bahnhof wird in den genannten Zeiträumen nicht angefahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße 14 („Gelbe Villa“) und gegenüberliegend eingerichtet.

Die örtliche Ordnungsbehörde weist darauf hin, dass das DRK Krankenhaus jederzeit beidseitig bis zum Baustellenbereich angefahren werden kann. Besucherinnen und Besucher können ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs unter Beachtung der üblichen Verkehrsregeln parken. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Baumaßnahme über die Kirchstraße bzw. Brückenstraße und Lindenstraße zu umfahren.