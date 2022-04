Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

REGION – Großes Teilnehmerfeld beim 2. eSport-Cup der Sparkasse Westerwald-Sieg

Großes Interesse weckte der zweite eSport-Cup der Sparkasse Westerwald-Sieg bei den jungen Erwachsenen im Westerwaldkreis und im Landkreis Altenkirchen. Teilnehmen konnte jeder im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. So spielten fast 100 Teams bei dem FIFA-22-Turnier für Playstation im 2 vs. 2-Spielmodus um attraktive Preise.

Das vierstündige Abendturnier konnte per Livestream auf der Streamingplattform Twitch verfolgt werden und professionelle FIFA-Kommentatoren sorgten für eine tolle Live-Atmosphäre und gute Unterhaltung. Zu Beginn des Turniers begrüßte Vorstandsmitglied Andreas Görg die Teams virtuell und freute sich über die zahlreichen Anmeldungen. Eine beachtliche Zahl zuschauender Freunde und Freundinnen nutzte den Chatroom, um die Kumpels in den Finalrunden anzufeuern.

Mit ihrem Sieg im Finale sicherten sich Joel Maxaner und Felix Prothmann (Team BinTankstelle88) den Turniersieg. Im Endspiel war das Team Command_Dennis mit Dennis Adrienko und Tobias Göth zwar unterlegen, konnten sich aber den Titel des Vizemeisters sichern. Auf Platz 3 spielten sich Tim Leidig und Julian Happ als Team X_EmOtiOn. Bei einem Treffen in der Geschäftsstelle in Hachenburg überreichte Peter Mohr (Leiter Kommunikation der Sparkasse) Shopping-Gutscheine an die Gewinner-Teams.

Alle Sparkassen eSport-Cups (live und online) werden von bevestor, dem digitalen Wertpapierexperten, unterstützt. Mit dem Gewinn des eSport-Cups der Sparkasse Westerwald-Sieg qualifizierten sich die drei Gewinnerteams automatisch für das bevestor eSport-Cup Finale am 3. Juli 2022. Alle Gewinnerteams (Plätze 1-3) aus den lokalen Turnieren der Saison 21/22 treten im Finale einzeln an. Auf die Gewinner warten attraktive Preise: 1.Platz: 750 Euro | 2. Platz 500 Euro | 3. Platz 250 Euro-als bevestor-Startguthaben.

Foto: Die Sieger des zweiten eSport-Cup der Sparkasse Westerwald-Sieg nahmen im Beratungscenter der Sparkasse in Hachenburg von Peter Mohr (Leiter Kommunikation, r.) ihre Preise entgegen.