Girls Day/Boys Day – Einblicke gewinnen, Beruf kennen lernen, Politikluft schnuppern

Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

REGION – Girls Day/Boys Day – Abgeordnete Michael Wäschenbach und Dr. Matthias Reuber: Einblicke gewinnen, Beruf kennen lernen, Politikluft schnuppern

Am Donnerstag, 28. April 2022, ist es wieder so weit: Der bundesweite Girls’ Day/Boy’s Day findet statt. Die CDU-Fraktion macht mit und freut sich, jungen Menschen einen Einblick hinter die Kulissen der Landespolitik zu geben und gemeinsam über Zukunftsthemen zu diskutieren.

„Wir laden Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse ein, den Tag in unserer Fraktion zu verbringen. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr. Es ist nie zu früh, um junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, ihre Stimme zu hören und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden – ganz nach dem diesjährigen Motto: Es zählt, was du willst“, so die Abgeordneten Wäschenbach und Reuber.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis zum 12. April an das Wahlkreisbüro des CDU-Abgeordneten Michael Wäschenbach, E-Mail-Adresse: info@michael-waeschenbach.de oder an das Wahlkreisbüro des Abgeordneten Dr. Matthias Reuber, E-Mail-Adresse: kontakt@matthias-reuber.de