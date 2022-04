Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Comic-Profi kommt zum Workshop nach Wissen – Kreisjugendpflege bietet erneut Kurs Christoph Jansen an

Auch im Zeitalter der digitalen Medien haben Comicbücher und -hefte viele Fans. Die Jugendpflege des Kreises Altenkirchen hat deshalb erneut den Kölner Comic-Profi Christoph Jansen zu einem Workshop eingeladen. Zur Arbeit des Illustrators und Grafikdesignes gehört es zum Beispiel, für Zeitungen und Fernsehsender zu zeichnen.

Am Wochenende vom 14. und 15. Mai kommt er jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in den Wissener Infoladen „Aufwärts“ (Gerichtsstraße 34) und vermittelt seine Fertigkeiten. Eingeladen sind alle jungen Menschen ab acht Jahren, die Freude an Comics haben und die sich gerne selber Geschichten ausdenken, die sie zu Papier bringen möchten. Der Kurs ist geeignet für Einsteiger und für Fortgeschrittene.

Christoph Jansen kann den jungen Comicfreunden zeigen, wie man einen Comic einfach selber machen kann. Alles, was man braucht, sind Spaß am Zeichnen, Papier, Bleistift und einige Lieblingsstifte. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen nimmt die Jugendpflege der Kreisverwaltung Altenkirchen entgegen per E-Mail an horst.schneider@kreis-ak.de oder unter der Telefonnummer 02681-812543.

Foto: Die Kreisjugendpflege lädt zum Comiczeichnen mit Christoph Jansen ein. (Illustration: C. Jansen)