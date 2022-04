Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Asbach

Montagmorgen, 04. April 2022, ereignete sich im Zeitraum zwischen 08:30 und 11:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange eines am rechten Fahrbahnrand (in Richtung Hauptstraße) geparkten Mercedes Kombi. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei