Veröffentlicht am 6. April 2022 von wwa

LINZ (Rhein) Fahren ohne Versicherungsschutz auf der Asbacher Straße in Linz am Rhein Samstagabend, 02. April 2022, kontrollorten Polizisten der Polizeiinspektion in Linz einen Pkw auf der Asbacher Straße. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Pkw seit Mitte März keinen Versicherungsschutz mehr hatte. Gegen den 29jährigen Fahrer aus Bad Hönningen und gegen den Halter wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei