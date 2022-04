Veröffentlicht am 6. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Die Stadt Neuwied zeigt farbenfrohe Saiten – „Neuwied blüht auf“-Highlight des Monats: Der Gartenmarkt

Blühende Dekoration wohin das Auge blickt und fröhliche Klänge eines Gitarre-Kontrabass-Duos, das nicht nur die Saiten seiner Instrumente in Schwingungen bringt: Wer am Samstag, 9. April, die Neuwieder Innenstadt besucht, wird den ersten musikalischen Beitrag des diesjährigen Sommerprogramms „Neuwied blüht auf“ kaum überhören. Von 11 bis 16 Uhr spielt das Duo „The Travelers“ in der City.

Nach dem erfolgreichen ersten Themenfrühstück, dem Osterfrühstück vergangene Woche, heißt es am Samstag, 16. April, Hopsen wie der Osterhase. Am Ostersamstag werden mehrere in der Innenstadt verteilte Hüpfburgen der Kampagne „Neuwied blüht auf“ kleine Gäste in Ekstase versetzen.

Am vierten Aprilwochenende steht dann das blühende Highlight an, auf das viele Fans schon lange warten: Der Gartenmarkt findet nach Corona-bedingter Pause zurück zu alter Größe. Begleitet wird das Marktwochenende des 23. und 24. April von zwei prächtigen Stelzenläufern, die weit über dem Meer aus Blüten und Grünpflanzen den Markt durchschreiten werden.

Das Finale des April-Programms von „Neuwied blüht auf“ bestreitet am Samstag, 30. April, eine professionelle Artistin, die auf ihrem Einrad eine beeindruckende Shownummer mit Jonglage darbietet. Alle Aktionen der Kampagne „Neuwied blüht auf“ finden zwischen 11 und 16 Uhr in der Neuwieder Innenstadt statt.

Foto: „The Travelers“ waren bereits im Sommer 2021 in Neuwied und kamen so gut an, dass sie erneut gebucht wurden. Foto: Marc Johland