Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

BETZDORF – Erfolgreich Fachkräfte entwickeln! – Informationsveranstaltung für regionale Ausbildungsbetriebe

Am Dienstag, den 26. April 2022 findet in den Büroräumen der Agentur für Arbeit in Betzdorf von 15:00 bis 16:30 Uhr eine Informationsveranstaltung für interessierte Ausbildungsbetriebe der Region rund um das Thema Ausbildungs- und Fachkräfterekrutierung statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und der Agentur für Arbeit Neuwied organisiert.

Sie richtet sich an Ausbilder sowie Personalverantwortliche in regionalen Ausbildungsunternehmen und informiert über das Dienstleistungsangebot der IHK Koblenz sowie der Agentur für Arbeit im Rahmen der dualen Berufsausbildung. Den interessierten Teilnehmern werden die IHK-Ausbildungskampagnen „Durchstarter“ und „Aufsteiger“ sowie die Möglichkeiten im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes vorgestellt und durch Best Practice Beispiele „Inklusion in der Ausbildung“ ergänzt. Darüber hinaus erwartet die Teilnehmer ein Impulsvortrag zu den Themwen Azubi-Rekrutierung (IHK-Schulpatenschaften) und „Candidate Journey – Wie nehmen Kandidat*innen die Recruiting-Prozesse von Arbeitgebern wahr und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus?“

„Mit dieser Informationsveranstaltung und der Möglichkeit des Austauschs untereinander möchten wir die Unternehmen im Bereich des Ausbildungs- und Mitarbeitermarketings unterstützen und ihnen Best Practice Beispiele für die direkte Umsetzung an die Hand geben. Eine Teilnahme lohnt sich also,“ so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Neuwied und Altenkirchen und Karl-Ernst Starfeld, Leiter der Agentur für Arbeit Neuwied.

Die Veranstalter freuen sich über rege Teilnahme. Die Anmeldung ist möglich bis zum 19. April 2022 auf der Homepage www.ihk-koblenz.de unter Eingabe der Suchnummer Nr. 5473568.