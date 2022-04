Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

MAINZ – Großartiger Erfolg – Strahlende Gesichter beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Mehr als 200 begabte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker nahmen am diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Hochschule für Musik in Mainz teil. Ein voller Erfolg also – nicht weniger als 81 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz vom 2. bis 9. Juni beim Bundeswettbewerb in Oldenburg vertreten.

Bereits zum 59. Mal fand in diesem Jahr der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Seit seiner Gründung 1964 fördert der Wettbewerb junge musikalische Talente und zeichnet sie aus. Mittlerweile ist er eine der wichtigsten Säulen des deutschen Musiklebens und Grundstein für zahlreiche Musikkarrieren. Jahr für Jahr motiviert „Jugend musiziert“ Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen. Er ist eine Bühne für jene, die solistisch oder im Ensemble ihr musikalisches Können zeigen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren wollen.

Die insgesamt 206 rheinland-pfälzischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in zehn unterschiedlichen Wertungskategorien von mehr als 70 fachkundigen Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland und der Schweiz bewertet und konnten zahlreiche persönliche Erfolge erzielen. Der viertägige Wettbewerb ist der größte und erfolgreichste Musikwettbewerb seiner Art in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund der geltenden Coronabeschränkungen an der Universität Mainz fand der Wettbewerb zwar in Präsenz, allerdings ohne Publikum statt.

Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, unter dessen Dach „Jugend musiziert“ angesiedelt ist, würdigte den Wettbewerb: „Wir bedanken uns bei der Hochschule für Musik Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für ihre Unterstützung, die Durchführung des Wettbewerbes auch in Zeiten hoher Corona-Fallzahlen unter angepassten Bedingungen in Präsenz ermöglicht zu haben. Die jungen Musikerinnen und Musiker haben ausgezeichnete Leistungen in ihren Kategorien gezeigt. Dazu möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratulieren. Ein Dank gilt dabei auch den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie den Eltern, die ihre Kinder beim kontinuierlichen Üben unterstützen und motivieren“.

Der Deutsche Musikrat, die Landesmusikräte, die Regional- und Landesausschüsse „Jugend musiziert“ sowie auf Bundesebene der gleichnamige Projektbeirat, öffentliche Musikschulen, Vereine und Privatpersonen leisten und sichern die organisatorische Durchführung; Bund, Länder und Gemeinden und zahlreiche private sowie öffentliche Geldgeber stellen die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Die Sparkassen, als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft, engagieren sich ebenfalls seit vielen Jahren bei „Jugend musiziert“. Sie unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen.

Die detaillierten Ergebnislisten finden Sie auf der Homepage des Landeswettbewerbs unter www.jumu-rheinland-pfalz.de. Wer einige der Landespreisträgerinnen und -preisträger kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen zum Landespreisträgerkonzert am Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 11 Uhr im Roten Saal der Hochschule für Musik Mainz, das der Landesmusikrat gemeinsam mit dem Lions Club Mainz-Schönborn und der Hochschule für Musik veranstaltet.