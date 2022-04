Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt zur „Virtuellen Mittagspause“

Im Monat April wird sich unsere heimische Landtagsabgeordnete anlässlich des Welttages der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (28. April), mit Dr. Christoph Heidrich, Abteilungsleiter Prävention der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, über das vielfältige Thema der Arbeitssicherheit, sowie Gesundheitsvorsorge und Prävention am Arbeitsplatz austauschen. Der Live-Chat findet am Montag, den 11. April 2022 von 12 bis 12:30 Uhr live bei Instagram unter @sabine_baetzing statt.

Mit diesem virtuellen Format, das auf dem Instagram-Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler monatlich angeboten wird, möchte die Abgeordnete ein Angebot schaffen, sich in der Mittagszeit, sozusagen zwischendurch, zu gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen zu informieren und auszutauschen.

„Mit der „Virtuellen Mittagspause“ möchte ich Themen setzen, informieren, sowie Anreize und Impulse bieten, sich nach einem ersten Input gegebenenfalls weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen“, erläutert Sabine Bätzing-Lichtenthäler das Ziel dieses neuen virtuellen Formates.