Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Das Drumset als „Instrument des Jahres 2022“ vorgestellt

Am Montag, 4. April 2022 hat der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz zu einem Pressegespräch über das „Instrument des Jahres 2022“, das Drumset, in den Sitzungssaal des Julius-Lehlbach-Hauses in Mainz eingeladen. Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats, begrüßte Prof. Michael Küttner, der die Schirmherrschaft für das Projekt 2022 in Rheinland-Pfalz übernommen hat, ferner Kulturministerin Katharina Binz und die Vertreterinnen und Vertreter von Presse und SWR-Fernsehen.

Stieber zeigte sich hocherfreut darüber, den national und international angesehenen Jazzmusiker und anerkannten Jazzpädagogen Prof. Michael Küttner als Schirmherr für das Projekt „Instrument des Jahres 2022“ in Rheinland-Pfalz gewonnen zu haben. Er ist einer der wenigen, die als Drummer und auch als Perkussionist seit Jahrzehnten international erfolgreich sind. Küttner war und ist auch im Rahmen der Landeswettbewerbe „Jugend jazzt“ in Rheinland-Pfalz häufig als Juror tätig.

Das Projekt „Instrument des Jahres“ ist eine bundesweite Initiative von zwölf Landesmusikräten. Seit dreizehn Jahren wird ein „Instrument des Jahres“ in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. Für das Jahr 2022 fiel die Wahl auf das Drumset. Es ist das erste Mal, dass ein Schlaginstrument zum Instrument des Jahres ernannt wird.

Kulturministerin Katharina Binz begrüßt die Aktion „Instrument des Jahres sehr. „Mit der Aktion rückt der Landesmusikrat seit vielen Jahren Instrumente in den Fokus, um ihnen – und dem Musizieren an sich – mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. In diesem Jahr ist die Wahl auf das Drumset gefallen, das ein außergewöhnliches Instrument ist – es fällt sofort auf, wenn es fehlt, es spielt aber nur selten allein. Das Drum-Set ist ein echter Teamplayer. Beim Musizieren, wie auch in unserer Gesellschaft allgemein, ist ein gutes Miteinander von besonderer Bedeutung. Genau das verkörpert das Drum-Set, weshalb ich die Wahl außerordentlich passend finde.“

Prof. Michael Küttner, der für Rheinland-Pfalz die Schirmherrschaft übernommen hat ist von der Idee, die hinter dem Projekt „Instrument des Jahres“ steckt, begeistert. „Mein ganzes Schaffen war davon geprägt diesen Unterschied zu widerlegen und dem Schlagzeug und insbesondere dem Drumset den gesellschaftlichen Stellenwert zu geben, den es verdient und trotz des Boost von Jazz-, Rock- und Popmusik immer noch nicht innehat. Drumset das Instrument des Jahres 2022 bietet uns nun eine Plattform mit interessanten Projekten dieses Ziel weiter zu verfolgen. Ich freue mich drauf!“

Der Landesmusikrat und seine Mitgliedsverbände und -institutionen wollen den Facettenreichtum des Drumset in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit zu Teil werden lassen und eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen unterstützen.

Zum Abschluss der Veranstaltung erteilte Michael Küttner Ministerin Binz, passend zum Weltschlagzeuger-Tag, eine kurze praktische Einführung in das Instrument, bei der die Ministerin sich als gelehrige Schülerin präsentierte.

Foto: Landesmusikrats-Präsident Peter Stieber, Kulturministerin Katharina Binz und Schirmherr Prof. Michael Küttner präsentieren das Drumset als Instrument des Jahres 2022. Foto: © Stefan Sämmer