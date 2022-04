Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

RHEINBROHL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 42 – Zeugenaufruf

Freitagmorgen, 01. April 2022, gegen 06:45 Uhr kam es auf der B 42 in Höhe der Ortslage Rheinbrohl zu einem tödlichen Verkehrsunfall. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Linz am Rhein nach einem LKW-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt die B 42 von Neuwied kommend in Fahrtrichtung Linz befahren hat. Laut Zeugenaussagen dürfte es sich um Gespann mit Kippanhänger aus dem Zulassungsbereich Neuwied (NR) gehandelt haben. Der Anhänger könnte rot/grün gefärbt gewesen sein. Die Fahrerin oder der Fahrer des LKW wird gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei