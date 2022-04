Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Tai Chi und Qi Gong“ wird im Haus Felsenkeller angeboten

Die beliebten Kurse in Tai Chi und Qi Gong werden ab Montag, 25. April im Haus Felsenkeller in die nächste Runde gehen. Immer montags, von 16:30 bis 18:00 Uhr findet der Mischkurs aus Tai Chi mit Qi Gong-Elementen statt und von 18:15 bis 19:45 Uhr geht es mit Qi Gong weiter.

Das Bildungsteam ist mittlerweile auf fast alles vorbereitet: Strenge Regeln und sich verändernde Bedingungen und trotzdem kann gelernt und geübt werden. Auch die aktuellen Vorgaben der „2G+Regel“ hat man im Felsenkeller im Griff und die Teilnehmenden der Kurse ziehen sehr gut mit. Ab Montag, 25. April auch wieder in den beliebten Montagskursen.

Tai Chi & Qi Gong – Mischkurs: Hier erlernt man die traditionelle Yang Stil Tai Chi Form und die dazu passenden Qi Gong Energieübungen. Das Trainieren des inneren und äußeren Gleichgewichts, führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie im alltäglichen Leben. Die Tai Chi & Qi Gong Übungen sind für jedes Alter, AnfängerInnen und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Schwerpunkt im Frühjahr wird eine Übungsreihe sein, die noch mehr in die Welt der Entspannung und zur wahren Stärke im Inneren führen. Im Tai Chi heißt es, dass das Weiche das Harte besiegt. Dies wollen wir erforschen, indem wir Qi Gong Atem- und Bewegungsübungen mit den ruhigen und sanften Figuren der Tai Chi Form verbinden. Die innere Stille finden und das Hineinhorchen in den eigenen Körper, sind Möglichkeiten um herauszufinden, was uns persönlich wichtig ist. Daraus entwickelt sich die eigene Stärke, um Alltag & Beruf, ja, das Leben selbst zu meistern.

Qi Gong kommt aus China und beschreibt das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Im reinen Qi Gong-Kurs wird geübt, Stress, Hektik, innere Unruhe und Ängste mit der Hilfe von traditionellen Qi Gong Übungen nicht zu viel Raum in unserem Leben zu geben. Ziel ist es den eigenen Körper wieder mehr zu fühlen und zu entscheiden was wichtig im Leben ist. Die einfachen Atem- und Bewegungsübungen helfen sich wieder wohl und fit zu fühlen. Stärkend und kräftigend, auch für Herz und Kreislauf, das neue Jahr mit Qi Gong beginnen. Die Übungen sind im Sitzen und Stehen möglich und für alle Menschen geeignet, die ihre Lebensqualität verbessern möchten.

Beide Kurse finden an insgesamt neun Montagen statt. Gebühr je Kurs: 108 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.